Slot over coronavirus: "Het hield de gemoederen wel bezig"

LINZ - AZ heeft woensdagavond de laatste training in de voorbereiding op het Europa League-duel van donderdagavond tegen LASK Linz afgewerkt. AZ-trainer Arne Slot heeft een goed gevoel aan die training over gehouden.

Coronavirus In de voorbereiding op de wedstrijd werd AZ opgeschrikt door een persoon uit Linz die mogelijk het coronavirus had opgelopen. Gelukkig bleek het loos alarm. "Ik vind het heel prettig dat die persoon het virus niet heeft. In de eerste plaats voor hemzelf natuurlijk maar ook voor ons omdat het de gemoederen wel bezig hield. Tegelijkertijd hebben we wel gezegd toen we weg gingen: ondanks dat het virus niet geconstateerd is gaan we wel de hygieneregels in acht nemen."

"De omstandigheden zijn prima hier", zegt de oefenmeester na afloop van de training. "Het veld is niet het beste veld waar we de afgelopen maanden op hebben getraind maar het is goed genoeg om lekker op te kunnen spelen."

AZ en LASK Linz speelden vorige week ook al tegen elkaar. In Alkmaar stond LASK lang op een 1-0 voorsprong, maar door een late goal van Koopmeiners sloten beide ploegen dat duel met een gelijkspel af. Slot weet dus op basis van die wedstrijd wat er beter moet. "Ik denk dat beide ploegen toen niet hun beste spel hebben laten zien. We hebben meer de lange bal gespeeld dan we normaal doen, dus ik denk dat we beter kunnen. Met name door vaker in dreigende situaties te komen."

Midtsjø

Slot kan tegen de Oostenrijkse ploeg weer een beroep doen op Fredrik Midtsjø. De Noor was vorige week geschorst en is nu dus weer inzetbaar. "Het is heel belangrijk dat hij weer meespeelt. Het is een speler die goed past bij het speeltype wat de tegenstander hanteert. Dus ik ben heel blij dat hij weer mee speelt, maar één speler gaat natuurlijk niet het verschil maken."