Heftige reacties na uitverkoop afscheidsconcert De Oude Beurs: "Ik hoop dat het afbrandt voor die tijd"

MIDDENMEER - De organisator van het afscheidsconcert in de Oude Beurs in Middenmeer heeft boze reacties en bedreigingen gehad na het uitverkopen van de duizend kaarten. Om aan de enorme vraag te voldoen, ging de verkoop een uur eerder dan gepland van start. Wie om 09.00 uur klaarstond, greep naast de kaarten.

"'Ik hoop dat die nog afbrandt voor die tijd', dat is het netste wat ik aan reacties heb gekregen", vertelt de organisator van het afscheidsconcert. De organisator legt uit dat hij geen vergunning heeft om meer kaarten te verkopen. De gedachte over een extra avond heeft hij ook uit zijn hoofd gezet: "Op deze manier hoeft het van mij niet."

Belangstelling

De belangstelling voor de kaartjes was enorm, ervoer Miranda Sudmeier van Bloemenwinkel Thuis in Middenmeer. "Het was echt belachelijk. Maar ik kon daarvoor al niet gewoon een boodschapje doen of even weg, want iedereen vroeg er naar en wilde de kaarten hebben."

Ze was daarom vanochtend extra vroeg in haar winkel. "Ik was hier om 8.00 uur en de kaartverkoop was al begonnen bij de bakkerij. Die stuurden ze allemaal door naar mij. Ik had de eerste belangstellenden eigenlijk al om 7.30 uur voor de deur liggen."