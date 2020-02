Onzeker of extra spitspont Velsen donderdag vaart

VELSEN - Het is uiterst twijfelachtig of de extra spitspont tussen Velsen-Zuid en Velsen-Noord morgen vaart. Het GVB had vandaag willen proefvaren met de pont, maar een nieuwe tegenslag maakte dat onmogelijk. De pont bleef de hele dag aan de wal.

Misschien dat er vanavond nog een proefvaart wordt gehouden maar de kans dat de boot morgen vaart, lijkt klein. De extra spitspont is door de gemeente Velsen en Rijkswaterstaat ingezet om het leed te verzachten dat wordt veroorzaakt door de afgsloten sluisroute.

Die is dicht vanwege de bouw van de nieuwe zeesluis. De pont is daardoor in Velsen de enige verbinding over het Noordzeekanaal. Dat de extra spotspont niet vaart, leidt tot ergenis bij het publiek, onder wie veel scholieren. De wachttijden zijn namelijk langer.

