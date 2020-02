Bewoners Weesper flat heel weekend in de kou: "We moesten maar een dekentje pakken"

WEESP - Onder een dekentje gaan zitten of een extra dikke trui aantrekken. Dat moesten bewoners van een flat aan de Weesper Keulsevaartstraat afgelopen weekend doen om het warm te krijgen. De verwarming in hun complex was kapot. En wat de bewoners ook maar probeerden, een monteur kwam niet.

De verwarming van de flat viel vrijdagmiddag uit. Flatbewoners vertellen tegen het WeesperNieuws dat dat de laatste tijd wel vaker gebeurt, maar nu duurde de storing wel erg lang.

Bewoners belden het hele weekend meerdere keren met het onderhoudsbedrijf van de verwarmingsinstallatie, maar zonder succes. Heel even deed de verwarming het weer, maar het was al snel weer koud. De bewoners kregen van het onderhoudsbedrijf het advies om maar een dekentje te pakken of een elektrisch kacheltje aan te zetten. Ook draaiden bewoners alle pitten van het gasfornuis open om het een beetje warm te krijgen.

Problemen spelen al veel langer

De verwarmingsproblemen houden de flat al tijden bezig. De oorzaak lijkt te zitten in de collectieve installatie. Die is niet heel lang geleden vervangen voor een duurzamere installatie, maar sindsdien werkt de verwarming vaak niet en valt het systeem elke dag wel een paar uur uit. Dit tot grote frustratie van de bewoners. "We worden er goed chagrijnig van", zeggen ze.

Woningcorporatie Ymere heeft de bewoners ondertussen laten weten dat het probleem de aandacht heeft en dat er gekeken wordt om het systeem weer stabiel te krijgen. Ook wordt er gekeken of de bewoners gecompenseerd kunnen worden voor de overlast.