Mishandelde receptionist van hotel Surinameplein: "Hij spuugt zo in mijn gezicht"

AMSTERDAM - Terwijl Hans midden oktober aan het werk is als receptionist bij een hotel aan het Surinameplein, wordt hij door een man in zijn gezicht gespuugd en even later buiten mishandeld. AT5 sprak met Hans over dit incident. Hij vertelt dat dit niet de eerste keer is, dat hij op deze manier is behandeld.

In de ochtend van zondag 6 oktober loopt de man het hotel aan het Surinameplein binnen. Hij vraagt aan Hans of er nog een kamer vrij is, maar hij moet hem teleurstellen, want ze zitten vol. De man vraagt of hij wil kijken of andere hotels nog kamers vrij hebben, maar Hans weigert dat te doen. Dan ontstaat er een woordenwisseling. 'Hij zat te kijken wat ik aan het doen was. Ik zat op een datingsite en hij zegt meteen 'dat zijn allemaal hoeren'. Dat vond ik beledigend voor die vrouwen", vertelt Hans in de uitzending van Bureau 020.

Hans vraagt of de man het hotel wil verlaten, maar hij blijft voor de receptie staan. De verdachte vraagt dan op dreigende toon: 'Gaan we samen naar buiten?!'. Het slachtoffer voelt zich bedreigd en besluit om de politie te bellen. De man blijft Hans uitdagen om mee naar buiten te gaan, waarop de woordenwisseling een wending neemt. 'Hij komt dichtbij, van een meter afstand komt hij over de toonbank heen en hij spuugt zo in mijn gezicht.' Dat is ook op de camerabeelden te zien.

Mishandeling Nadat Hans is bespuugd, besluit hij om mee naar buiten te gaan. Eenmaal buiten spuugt Hans in de richting van de man, waarop hij zich omdraait en hem een vuistslag in zijn gezicht geeft. De man slaat het slachtoffer meerdere keren in zijn gezicht, waardoor hij op de grond valt. Ook de vriend van de man, die buiten stond te wachten, stapt van zijn scooter en schopt op het slachtoffer in. "Ik voelde niks eigenlijk. Alleen die schaafwonden voelde ik. Daarna zag ik wel allemaal bloed op mijn elleboog en op mijn knie, dus ik viel best wel hard eigenlijk", vertelt Hans. Door de mishandeling heeft hij niet alleen last van zijn nek, knie en elleboog, maar ook zijn bril is kapot. De verdachten stappen vervolgens op twee verschillende scooters en rijden weg. Hans laat weten dat hij dit soort incidenten vaker heeft meegemaakt. "Twee keer drie keer zeg maar in anderhalf jaar tijd dat ik daar werk in dat hotel."

Marijke Stor, woordvoerder van de politie, vertelt de zaak snel te willen oplossen. "Deze receptionist is gewoon aan het werk. Kan dan niet doen wat de klant van hem wil, probeert dat nog netjes uit te leggen en dan tijdens een woordenwisseling wordt hij in zijn gezicht gespuugd. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend, denigrerend ook. Daarna gaat hij toch mee naar buiten en wat daar dan gebeurt, dat is ook ontzettend heftig geweest. Wij willen heel graag weten wie deze mannen zijn geweest, die hem dit hebben aangedaan."

Signalement De eerste verdachte die het hotel binnenliep is een lichtgetinte man, tussen de 1.70 tot 1.75 meter lang. Hij heeft een slank postuur en is rond de 30 tot 35 jaar oud. Hij heeft een baard, zwart haar en droeg tijdens het incident een blauwe jas met capuchon, met het logo Australian op zijn linker bovenarm. Ook droeg hij een bruine helm bij zich. De tweede verdachte is ook een lichtgetinte man. Hij is tussen de 1.65 tot 1.70 meter lang, heeft een slank postuur en donker haar. De verdachte is ongeveer 20 tot 25 jaar oud.