Elk nadeel heeft z'n voordeel: knoflookboer uit Slootdorp profiteert van coronavirus

China is verreweg de grootste exporteur van gember en knoflook, schrijft mediapartner NOS. Driekwart van alle gember en twee derde van alle knoflook die Nederland binnenkomt, is afkomstig uit China. Op wereldschaal is China zelfs nog belangrijker: 80 procent van alle knoflook wordt in China geteeld.

Nu moet worden opgemerkt dat teler Arjan Biesheuvel andere knoflook levert dan die uit China komt. "Dat is gedroogde knoflook en ik lever verse knoflook", legt Biesheuvel uit. "Het verschil is dat mijn knoflook milder is, er meer vocht in zit en de stengel kan worden gebruikt. Voordeel is ook dat je niet uit je mond gaat stinken, want bij gedroogde knoflook wel zo is."

Verwerkte knoflook

Hij levert dus geen gedroogde knoflook, maar wel verwerkte knoflook. "En ook dát komt voor het grootste deel uit China." Vooralsnog merkt hij weinig van de stopzetting van de knoflookteelt (sinds eind januari komt er niets meer uit China). "Maar ik hoor wel dat het minder wordt. Ook informeren steeds meer mensen naar de prijzen van mijn knoflook."