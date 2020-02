Politie op zoek naar getuigen van zware mishandeling in Beverwijk

BEVERWIJK - De politie vraagt in Bureau NH aandacht voor de zware mishandeling van een vrouw in Beverwijk, op 16 februari. De vrouw liep hierdoor een gebroken kaak op.

De vrouw werd rond tien voor vijf van achteren aangevallen door een onbekende man. Twee mannen zagen de mishandeling en schoten direct te hulp, waardoor de aanvaller het op een rennen zetten. Hij vluchtte in de richting van het Hilbersplein en de Alkmaarseweg.

De politie vermoedt dat het om een willekeurige mishandeling gaat. Er is een uitgebreid signalement aanwezig: het gaat om een blanke man tussen de 20 en 35 jaar. Hij heeft kort blond haar en een fors, stevig postuur. De man is tussen de 1.75 en 1.85 lang en droeg tijdens de mishandeling een gestreepte trui of shirt. Een opvallend detail: hij droeg tijdens de mishandeling geen jas, terwijl de temperatuur maar net boven het nulpunt uitkwam.

Dashcam

Naast getuigen is de politie ook specifiek op zoek naar mensen die mogelijk camerabeelden hebben van de mishandeling. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een dashcam, maar ook een slimme deurbel.