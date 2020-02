Zoon verzetsheld schrijft boek over zijn vader: "Hij heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt"

ZAANDAM - Vandaag, 26 februari, is het precies 79 jaar geleden dat in 1941 de Februaristakingen naar Zaandam kwamen. De stakingen begonnen een dag eerder in Amsterdam, als antwoord op de deportatie van 427 Joodse mannen en breidden zich daarna uit naar omliggende steden.

Eén van de mensen die ervoor zorgden dat de staking vanuit Amsterdam naar Zaandam uitspreidde, was Gerard Maas, een verzetsstrijder die in Zaanstad woonde. Zijn zoon Frank Maas was vandaag aanwezig bij de herdenking van de Februaristakingen bij het Zaantheater in Zaandam.

Boekje met herinneringen Gerard Maas heeft na de oorlog veel herinneringen opschreven in een boekje, dat hij heeft nagelaten aan zijn familie. Doormiddel van dat boekje is zoon Frank Maas erachter gekomen wat voor een verzetsacties zijn vader allemaal verricht heeft tijdens de oorlog. Ook staat erin beschreven dat hij aan één van de organisatoren was van de Februaristaking in Zaandam. "Hij heeft de beroemde stencils 'Staakt! Staakt! Staakt!' getypt en heeft dat verspreid bij onder andere de Verkade-fabrieken", aldus Maas over zijn vader.

