Duizend kaartjes voor afscheidsconcert De Oude Beurs in een kwartier uitverkocht

MIDDENMEER - De duizend kaartjes die beschikbaar waren voor het allerlaatste concert in het voormalige partycentrum De Oude Beurs in Middenmeer waren vanochtend in een kwartier uitverkocht. Om aan de enorme vraag te voldoen, ging de verkoop zelfs een uur eerder dan gepland van start. Wie om 9.00 uur klaarstond, greep er dus naast.

De belangstelling voor de kaartjes was enorm, ervoer Miranda Sudmeier van Bloemenwinkel Thuis in Middenmeer. "Het was echt belachelijk. Maar ik kon daarvoor al niet gewoon een boodschapje doen of even weg, want iedereen vroeg er naar en wilde de kaarten hebben."

Ze was daarom vanochtend extra vroeg in haar winkel. "Ik was hier om 8.00 uur en de kaartverkoop was al begonnen bij de bakkerij. Die stuurden ze allemaal door naar mij. Ik had de eerste belangstellenden eigenlijk al om 7.30 uur voor de deur liggen."

Aangezien de verkoop een uur later had moeten beginnen, stuurde Sudmeier de mensen aanvankelijk weg. "Maar toen hoorde ik van de organisatie dat de kaarten bij de bakker al waren uitverkocht en zij de mensen naar mij doorstuurden. Ik wist niet wat ik moest doen. Zei dat er een hele rij stond. De organisatie adviseerde me mijn kaarten ook maar te gaan verkopen. Maar het was minutenwerk, want in vijf minuten tijd was alles verkocht."