Hoornse school gaat toch niet naar China vanwege corona: "Dit moeten we niet willen"

De middelbare school heeft als keuzevak 'Chinees' en in dat kader reizen leerlingen jaarlijks af naar het land. Voor dit jaar stond er weer een reis gepland voor mei, waar in februari de visa voor zouden worden aangevraagd.

Geen optimisme meer

Uitwisselingscoördinator Jacco Beers was een maand geleden nog optimistisch. "Het is nog ver weg en er kan de aankomende maanden nog van alles gebeuren. De insteek is nu dat we gewoon gaan", vertelde hij toen.

Inmiddels geeft de directie aan dat dat optimisme niet meer van kracht is. "Afgelopen maandag hebben we overleg gehad en besloten dat we niet gaan. Dit moeten we niet willen. Niet nu", vertelt directrice Van Alebeek.

Misschien volgend jaar

Een maand geleden was het volgens haar nog niet te voorspellen hoe dit zich zou ontwikkelen. "Maar het is duidelijk dat het nu niet onder controle is. Er is een negatief reisadvies en ook KLM vliegt niet. Daarom trekken we de reis in." De leerlingen en ouders zijn geïnformeerd over het besluit. "We gaan nog met elkaar besprek of we volgend jaar dan kunnen gaan", vertelt ze.