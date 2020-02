Beschonken minderjarige automobilist spoorloos na ongeval maar meldt zich alsnog met nat pak

DE WEERE - Een 17-jarige jongen uit Medemblik belandde gisteravond rond de klok van elf uur in een sloot bij De Weere. De minderjarige jongen had gedronken en had geen rijbewijs. Toen de politie aankwam, was er in eerste instantie geen spoor van hem te bekennen.

"Als je zag hoe de auto op zijn kop in de sloot lag, ben je blij dat hij überhaupt zelf uit de auto heeft kunnen klimmen", vertelt een woordvoerder van de politie.

Toen de hulpdiensten gisteravond aankwamen bij de auto was er in de verste verte geen bestuurder te vinden. Even later kwam de minderjarige jongen alsnog zelf aangelopen 'met een nat pak', bevestigt de politie aan NH Nieuws.

De 17-jarige jongen werd meegenomen naar het politiebureau, waar een ademanalyse werd gedaan. Hieruit bleek dat hij te veel had gedronken. Toch is de politie blij dat de jongen alsnog besliste om zichzelf te melden. "Hij was heel erg geschrokken. Dat was duidelijk." Er wordt een proces-verbaal opgemaakt.