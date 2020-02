De Peiling: Formule 1-teams mogen door natuurgebied over het strand om files te omzeilen

Protest

Een online petitie tegen de route over het strand is ruim 30.000 keer ondertekend. Verschillende milieuorganisaties, waaronder Stichting Duinbehoud, gaan bezwaar aantekenen. Actiegroep Rust aan de Kust zoekt uit of er gerechtelijke stappen mogelijk zijn. Volgens Karel van Broekhoeven van de organisatie is het stiltegebied op het strand een plek waar gemeenten niet over gaan. Er zou op provinciaal niveau toestemming verleend moet worden voor de ritjes over het strand.



