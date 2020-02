Hilversummer die Muider met schaar zou hebben toegetakeld hoort straf deze zomer

De Hilversummer, een 26-jarige man, zou op een feestje aan de Hilversumse Stad en Landestraat ruzie hebben gekregen met het slachtoffer, een man van 22 jaar uit Muiden. Waarover de ruzie precies ging is nog altijd niet bekend. Het verhaal gaat dat er ruzie was over een telefoon, al wordt ook gezegd dat de ruzie begon nadat de verdachte een rotopmerking maakte over de zus van het slachtoffer.

Andere feestgangers konden het tweetal uit elkaar halen. Op het moment dat de twee besloten naar huis te gaan, liep de verdachte met een schaar op het slachtoffer af. Toen ontstond er weer een gevecht en zou de verdachte hebben toegeslagen. Een andere versie van het verhaal is dat de ruzie niet in de tuin van het feestje, maar in een steegje ernaast was.

Flink toegetakeld

Het slachtoffer werd flink toegetakeld en moest uiteindelijk naar het ziekenhuis. Daar waren meer dan 45 hechtingen nodig om de wond te dichten.

De verdachte ontkent nog steeds dat hij de Muider heeft neergestoken. Zijn advocaat wil nog een aantal getuigen horen. Ondertussen doet ook het Nederlands Forensisch Instituut nog onderzoek naar de toedracht van het vooral. Zo moest vast komen te staan of er inderdaad met een schaar gestoken wordt en niet met een stanleymes, zoals ook nog gezegd wordt.

De rechtszaak wordt op 16 juni inhoudelijk behandeld door de rechtbank.