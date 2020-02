BERGEN - De politie doet aan de Kogendijk in Bergen onderzoek nadat er een dood persoon werd aangetroffen bij een woning.

De politie kan nog niet veel vertellen over de lijkvinding, behalve dat het lichaam 'onder verdachte omstandigheden' bij een woning gevonden werd.

Volgens getuigen is de technische recherche ter plaatse om onderzoek te doen. Wat er precies gebeurd is is dus nog niet duidelijk.