Politie maakt meer bekend over afzender bombrieven

AMSTERDAM - De politie heeft vanavond in Opsporing Verzocht meer informatie gegeven over de afzender van de bombrieven, die de afgelopen maanden naar diverse bedrijven zijn gestuurd.

Op de laatste enveloppen die gevonden werden is de naam van het niet-bestaande bedrijf Skysence Trading te lezen. Daarbij stond ook een postcode en een huisnummer, die wel echt bestaat, in Den Haag. De politie roept iedereen die meer zou kunnen weten van de naam Skysence Trading op om contact op te nemen.

In totaal er dus elf bombrieven verstuurd door een nog onbekende afperser. De eis is betaling in bitcoins. In Amsterdam werden zes bombrieven gevonden. Twee daarvan gingen ook af.