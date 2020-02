Zaanstreek-Waterland Uitlaatplek honden Edam onveilig én te ver lopen: chemisch afval, glas en spijkers

EDAM - Waar de gemeente Edam-Volendam ruim 129 duizend euro per jaar aan hondenbelasting int, investeren zij geen cent in veilige uitlaatplekken. Een van de plekken waar honden kunnen worden uitgelaten is een groene strook langs het industrieterrein in Edam. Een plek op een flink stuk lopen vanuit het centrum van de stad. Daarnaast is de uitlaatplek bezaaid met chemisch afval, glasscherven en afvalhout met roestige spijkers.

"Op zich is dit een hele mooie locatie om je honden uit te laten, daar is verder niks mis mee", stelt Paula Mak. Ze heeft twee honden en laat ze dagelijks uit langs het industrieterrein. "Toch zou het wel fijn zijn dat de gemeente dit onderhoud." Paula woont in hartje Edam en moet een flink stuk lopen om haar honden uit te laten. Ze schreef een brandbrief aan de gemeente, omdat de losloopstrook gevaarlijk is voor honden."

Quote "Die uitlaatplekken moeten gewoon veilig zijn" Paula Mak, hondenbezitter

Inmiddels onderschrijven zo'n 125 hondenbezitters de actie en is er een werkgroep. "Wij betalen bijna 80 euro hondenbelasting per hond. Dan mag je daar toch wel iets voor terugkrijgen?". Het gaat de hondenbezitters in Edam-Volendam niet alleen om het afval wat niet wordt opgeruimd. Er zijn ook geen vuilnisbakken. "Dat betekent dat ik een kwartier met een hondendrol in een zakje op zoek moet naar een vuilnisbak", vertelt Paula.

Steun van de PvdA Paula heeft inmiddels reactie gekregen vanuit de gemeente. De fractie van de PvdA laat weten het met haar eens te zijn en heeft uitgenodigd voor een gesprek.