Cabinepersoneel TUI is werkdruk zat en gaat actievoeren

Stewards en stewardessen in dienst van TUI Nederland gaan binnenkort actievoeren voor een cao. Volgens vakbond FNV heeft het cabinepersoneel van de vakantiemaatschappij nog geen cao en wil TUI daar ook niet met de bond over onderhandelen. De eerste acties zullen nog 'publieksvriendelijk' zijn, maar werkonderbrekingen worden niet uitgesloten.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

FNV wil dat TUI Nederland het cabinepersoneel een cao geeft, net zoals dat bij andere luchtvaartmaatschappijen het geval is. Piloten bij TUI hebben wel al een cao. Volgens FNV-bestuurder David van de Geer is de werkdruk hoog en werkt de maatschappij veel met flex-contracten. "Mede daardoor ontstaat er een angstcultuur. Mensen zijn bang om iets te zeggen, omdat dit repercussies kan hebben voor hun werk", aldus Van De Geer.

Een ander negatief effect van de grote hoeveelheid mensen die met een flex-contract werken is volgens FNV dat er te vaak te weinig ervaring aan boord is. "De kerntaak van het cabinepersoneel is het garanderen van de veiligheid aan boord. Die taak komt op deze manier steeds meer onder druk te staan", stelt Van De Geer.

Stagiairs

TUI Nederland lag vorig jaar onder vuur in de Tweede Kamer en bij cabinebond VNC omdat de maatschappij stagiairs inzet als volwaardige bemanningsleden aan boord. VNC maakte zich daarop zorgen over de veiligheid aan boord, bijvoorbeeld in het geval van agressieve passagiers. De stagiairs zouden te onervaren zijn om met zo'n situatie te kunnen omgaan. TUI verwierp die kritiek en zei het inzetten van stagiairs "conform alle wettelijke eisen gebeurt". Net als bij FNV wilde TUI Nederland niet met VNC om tafel.

Nep-vakbond

FNV-bestuurder Van De Geer: "Onze leden stemmen voor actie. We beginnen met publieksvriendelijke acties, maar de leden hebben aangegeven dat ze ook klaarstaan voor werkonderbrekingen. TUI probeert op alle mogelijke manieren gesprekken met ons te omzeilen. Hun laatste poging is om zelf een nep-vakbond op te zetten. We hopen dat het bestuur tot bezinning komt en gewoon met ons in gesprek gaat."

TUI Nederland was niet bereikbaar voor een reactie.