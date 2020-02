Jayden (10) is eerste kinderburgemeester van Heiloo: "Erg leuk, maar ook spannend"

Jayden de Vries, eerder nog leerling van basisschool De Zuidwester in Heiloo, zit op De Spinaker in Alkmaar. Nadat hij zijn ambtsketen omgehangen kreeg en in de bloemen werd gezet, maakte hij een rondje langs alle raadsleden om de felicitaties in ontvangst te nemen.

"Ik vond het heel erg leuk vanavond. Maar ook een beetje spannend", vertelde Jayden na afloop aan mediapartner Uitkijkpost. De kinderburgemeester vormt een ‘brug’ tussen kinderen, het college en de raad.