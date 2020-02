Gemeentes trekken de knip voor bestrijding rivierkreeft

BROEK OP LANGEDIJK - De gemeentes Heerhugowaard en Langedijk trekken de portemonnee om het Oosterdelgebied in Broek op Langedijk te herstellen. De Amerikaanse rivierkreeft houdt al enige tijd huis in het gebied waardoor oevers instabiel worden. Ook vreten ze de sloten kaal waardoor planten en ander leven verdwijnt.

De rivierkreeft is een ware plaag voor de tuinders op de eilandjes in het Oosterdelgebied. Volgens Arkesteijn is al vijf kilometer oever aangetast. De exoot graaft namelijk gangen in de oevers en daardoor verdwijnen de eilandjes langzaam maar zeker steeds verder. "Als je niks doet hou je uiteindelijk niets meer over. Het water wordt ook troebeler en de biodiversiteit gaat enorm achteruit."

Gerrit Arkesteijn, voorzitter van de Stichting Veldzorg Oosterdel is blij met de 56 duizend euro die de beide gemeentes hebben uitgetrokken voor het herstel. Hoewel het een druppel op een gloeiende plaat lijkt, vindt hij dat het probleem eindelijk serieus genomen wordt. "We zijn blij dat de gemeente inziet wat de waarde van het gebied is en dat we dit cultuurmonument voor het nageslacht moeten bewaren."

Om de rivierkreeft het hoofd te bieden werd al eerder een beroepsvisser ingeschakeld. Maar er is volgens Arkesteijn niet tegenop te vissen omdat de beestjes zich razendsnel voortplanten. "We moeten er rekening mee houden dat de rivierkreeft niet te bestrijden is. Daarom moeten we onderzoeken hoe we met de beestjes kunnen leven."

Authenticiteit

Met het geld wordt in de eerste plaats een kilometer aangetaste oever aangepakt. Het idee is om net onder water een beschoeing te maken zodat de rivierkreeft niet meer zo makkelijk de kant in kan komen. "Het ligt er al 900 jaar bij zonder beschoeing. We willen ook niet de authenticiteit van het gebied aantasten.

Ook wordt een deel van het geld gebruikt om te onderzoeken hoe de oevers het beste kunnen worden beschermd. Het idee is om volgend jaar onder leiding van de twee gemeentes met behulp van Staatsbosbeheer het Hoogheemraadschap en de provincie Noord-Holland te bekijken wat er echt nodig is en hoeveel geld daarvoor nodig is.