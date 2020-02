Afvaart spitspont Velsen wéér uitgesteld: GVB hoopt op donderdag

Het GVB stelde de terugkeer al enkele keren uit, maar woensdag zou de extra verbinding over het Noordzeekanaal weer gaan varen. Er is echter opnieuw vertraging opgetreden bij reparatiewerkzaamheden. Het probleem is het oude materieel van het GVB, dat vaart met ponten van negentig jaar oud. Eerder maakte NH Nieuws daar deze reportage over :

De pont ligt aan de wal met een gespleten ossenkop. Dit is een gietijzeren onderdeel van het besturingssysteem. Dit onderdeel wordt niet meer gemaakt, waardoor het gerepareerd moet worden. Dat levert echter problemen op. Het GVB laat weten de hele nacht (van dinsdag op woensdag) door te werken. Het is de bedoeling woensdag enkele proefvaarten uit te voeren. Verlopen die naar wens, dan kan de extra spitspont donderdag weer worden ingezet.

De extra spitspont is ingezet op initiatief van de gemeente Velsen en Rijkswaterstaat geldt als compensatie voor het sluiten van de sluisroute over het Noordzeekanaal. Die verbinding is dicht om het werk aan de nieuwe zeesluis mogelijk te maken. Het aan de wal houden van deze pont betekent langere wachttijden, met name vervelend voor personeel van tata Steel en de vele scholieren voor wie de pont de enige verbinding is.