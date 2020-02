Gooi Componist Ruud Bos: "Ik ben dag en nacht met muziek bezig"

In de serie Iconen voegen we iedere week een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze keer is dat componist Ruud Bos.

biografie naam: Ruud Bos geboren: Amsterdam, 8 februari 1936 beroep: pianist, componist, orkestleider, docent conservatorium erelijst: Gouden Harp, 1982

Componist Ruud Bos zit achter de piano in zijn appartement in Hilversum. Hij speelt zijn eigen best-off-medley. In korte tijd komen de hits voorbij: van de tv-series De Fabriek tot De Fabeltjeskrant en van Zeg 'ns Aaa tot de Willeke Alberti-klassieker Telkens weer uit de film Rooie Sien. En zo kan hij nog wel een tijdje doorspelen, want Bos heeft naar eigen schatting zo'n 1500 tot 2000 liedjes gecomponeerd. "Dan gaat het niet alleen om liedjes, maar ook om instrumentaal werk en alle muziekjes die ik heb geschreven bij reclamefilmpjes, documentaires en films."

Waar al die muziek vandaan komt, is ook voor Bos een raadsel: "Dat is een geheim en dat wil ik graag zo houden, want dat weet ik zelf ook niet. Het is een geheime bron waar ik uit put en ik weet niet waar die geheime bron zich bevindt." Wat hij wel weet, is dat die bron er altijd is geweest. "Van jongs af aan weet ik dat ik melodietjes heb lopen verzinnen."

Robert Jan de Boer

"Ik ben dag en nacht met muziek bezig. Mijn hoofd zit altijd vol." Al die vluchtige ideetjes schrijft Bos op losse papiertjes, om ze niet te vergeten. En al die losse ideetjes komen later vaak weer goed van pas. Ter illustratie komt hij er, al bladerend door zijn aantekeningen, achter dat één van die aantekeningen het uitgangspunt is geweest voor de muziek bij de tv-serie Dossier Verhulst.

"Het begint ermee dat je iets probeert te maken waar je zelf voor honderd procent achter kunt staan", legt Ruud Bos uit. "Ik moet er zelf blij of emotioneel van worden. Dan hoop je daarna, dat de emotie die jij hebt gevoeld, ook door het publiek zo wordt gevoeld."