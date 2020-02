Zandvoort-Noord toegankelijk voor auto's tijdens F1-weekend

ZANDVOORT -Zandvoort-Noord blijft tijdens het Formule-1 weekend bereikbaar per auto voor de inwoners. Dat heeft de gemeente Zandvoort aan NH Nieuws bevestigd.

Lange tijd was het voor veel inwoners van Zandvoort-Noord onduidelijk of ze met hun auto de wijk in en uit kunnen rijden tijdens de Formule 1.

Dit heeft te maken met de spoorwegovergang bij de Van Lennepweg die dicht zal zijn en de Van Lennepweg aan de kant van Centerparcs dat onder evenemententerrein zal vallen. Hierdoor leek het erop dat inwoners van Zandvoort-Noord hun auto drie dagen zouden moeten laten staan.

Maar volgens de gemeente kunnen de inwoners wel degelijk met de auto hun wijk in en uit rijden. Dit zal gebeuren onder begeleiding van een verkeersregelaar via de Van Lennepweg richting de Dr. Johannus Mezgerstraat en de N200 richting het zuiden.

Terugkerend verkeer rijdt via de rotonde Boulevard Barnaart richting de Dr. Johannus Mezgerstraat naar de Van Lennepweg.

Reacties

Sommige inwoners vinden de verkeersmaatregelen overdreven. "We hebben al eerder de Grand Prix meegemaakt, maar er waren nooit eerder zoveel regels als nu", vertelt een inwoonster die liever anoniem blijft.

"Er zijn heel veel straten waar we niet mogen parkeren straks, maar waar moeten we dan met onze auto's naartoe? Hier krijgen we gewoon geen fatsoenlijk antwoord op."

Doorlaatbewijs

De gemeente laat weten dat een van de toegangswegen naar Zandvoort, de N201 ter hoogte van Nieuw Unicum, afgesloten zal zijn en dat inwoners hier alleen door mogen rijden als ze in het bezit zijn van een geldig doorlaatbewijs. Deze moeten inwoners zelf voorafgaand aan het weekend aanvragen.

De organisatie van de Formule 1, Dutch Grand Prix, en de gemeente Zandvoort vragen inwoners zoveel mogelijk de auto te laten staan in het F1-weekend begin mei en de fiets te gebruiken of met de trein te reizen.

Inwoners worden nog schriftelijk geinformeerd over het mobiliteitsplan.