Squatten tussen de pinda's: cliënten IJmond Werkt krijgen 'workout' op de werkvloer

HEEMSKERK - "Handen omhoog, handen naar beneden!" Waar cliënten van IJmond Werkt normaal gesproken vooral hun handen laten wapperen, werden vandaag ook andere spieren op de proef gesteld. In de leerwerkplaats van Heliomare op bedrijventerrein De Trompet in Heemskerk liet een bewegingsspecialist zien dat je ook tijdens het werk de nodige calorieën kan verbranden.

De bewegingsspecialisten van Heliomare begeleiden in totaal 150 cliënten om hen 'bewust te maken van hun vitaliteit en leefstijl'. Ze sporen het personeel aan om buiten werktijd meer te bewegen, maar laten ook zien dat ze tijdens hun inpakwerk in beweging kunnen blijven.

"Dit zijn mensen met een beperking die wij tijdens hun werk wat meer in beweging in willen brengen", vertelt Esther van Heliomare over de cliënten met een beperking, een afstand tot de arbeidsmarkt of beiden. "Ze hebben natuurlijk best veel zittend en hetzelfde werk, maar ook veel onderbrekingen, dat er even niets te doen is. En wij willen hen er attent op maken, dat ze dan wat meer kunnen bewegen, wat natuurlijk goed voor je is."

Muziek

Een cliënte die normaal pinda's inpakt, staat fanatiek en op het tempo van de muziek te squatten. "Anders word je zo stijf", vertelt ze over de invloed van haar werkhouding op haar lijf.

De komende weken krijgen de cliënten twee keer per week bezoek van een bewegingsspecialist, die hen een half uur tot drie kwartier laat bewegen. "Een paar keer in de week komt er iemand langs", aldus de cliënte. "Verder moeten we het zelf doen."

Behalve over het belang van beweging leren de cliënten ook een en ander over voeding en leefstijl. "Uiteindelijk moet de leidinggevende het gaan overdragen", besluit Esther.