Op jacht naar kostbare edelmetalen: katalysatordieven actief in Zaandam

Agent Johnny Hagenaar slaat in een tweet alarm: tientallen eigenaren van een Toyota Prius in Zaandam zijn het slachtoffer geworden van dieven. In de nachtelijke uren zijn meerdere katalysatoren gestolen, zo schrijft hij. Het verhaal wordt bevestigd door een Zaanse dealer van het merk.

"Waarschijnlijk zijn de dieven uit op het edelmetaal dat verwerkt is in het onderdeel", vertelt een medewerker van een Toyota dealer. "Het vervangen van het onderdeel kan wel 2500 euro kosten."

De katalysator zit onder de auto en heeft als doel de hoeveelheid schadelijke uitlaatgassen te beperken.

Edelmetalen

In sommige katalysatoren zijn de edelmetalen Platina, Palladium en Rhodium verwerkt. Grondstoffen die op de zwarte markt veel geld waard zijn. Omdat de katalysator in de buurt van de uitlaat gemonteerd zit, is die relatief gemakkelijk los te slijpen. Het is moeilijk om dat te voorkomen. "Je kunt een extra pijpje erop lassen, dat maakt het iets moeilijker maar helemaal voorkomen kun je het niet", benadrukt de dealer in Zaandam

Reizend circus

"Het is moeilijk om dit soort diefstallen te voorkomen" zegt politiewoordvoerder Roderick de Veen. "Extra surveilleren heeft niet veel zin omdat de dieven zich snel kunnen verplaatsen en snel wisselen van werkterrein."

De politie is volgens de Veen wel alert op dit type criminaliteit en roept op waakzaam te zijn en bij verdachte situaties 112 te bellen.