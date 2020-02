Wederom groot succes voetbalplaatjesactie: "We hopen tot 300 volle albums te komen"

Vorig jaar is Wianda begonnen met de voetbalplaatjesactie. "Ik weet zelf hoe het is om steeds nee te zeggen", vertelde ze vorig jaar tegen NH Nieuws. Ze heeft zelf meegemaakt hoe het is om met minder te leven. "Nu gaat het beter en dan wil je wat terug doen."

Tot Wianda's grote verbazing heeft ze dit jaar al 276 albums kunnen vullen, wat neerkomt op meer dan 100.000 voetbalplaatjes. De albums liggen in haar kamer klaar om weggegeven te worden. "We hopen tot de 300 volle albums te komen voor donderdag. Dan moeten we er nog wel even tegenaan!"

"Vorig jaar begonnen we met de voedselbank in Alkmaar, dit jaar kregen we zo veel plaatjes dat we er te veel hadden voor Alkmaar alleen." Dit kwam door enthousiaste samenwerking van enkele filialen.

Door deze overvloed kan Wianda uitbreiden naar de voedselbank in Schagen. "We kunnen nu dus ook boeken voor Anna Paulowna, Schagen, Wieringen, Wieringermeer, Warmenhuizen en Nieuwe Niedorp voorzien. Een hele hoop en we hebben waarschijnlijk nog boeken over."

Veel werk

"Nu even een jaartje niet", dacht Wianda na het harde werk van vorig jaar. "Maar als ik denk aan alle blije gezichten ga ik helemaal weer voor."

Het scheuren, sorteren en plakken is een hele klus. "Gelukkig hielpen mijn zoons en man af en toe een dagje mee. Vooral het scheuren van de zakjes is lastig werk."

Ondertussen is Wianda druk bezig met het sorteren. "Anders halen we de 300 albums niet."