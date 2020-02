Drankrijder knalt tegen boom na politieachtervolging in Huizen

HUIZEN - Een automobilist met een slok op heeft gisteravond een flinke klapper gemaakt op de Blaricummerstraat in Huizen. De man knalde, op zijn vlucht voor de politie, keihard tegen een boom.

De automobilist trapte het gaspedaal in toen hij zag dat de politie hem begon te achtervolgen. De agenten deden dat, omdat ze het vermoeden hadden dat de man zonder rijbewijs reed. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws.

Met plankgas ging de automobilist ervandoor. Op de Blaricummerstraat racete hij in tegengestelde richting de rotonde op, maar dat ging niet helemaal goed. De auto knalde daarna tegen een boom en raakte total loss. De klap was zo hard dat de vering en de as van één van de wielen losraakte.

Flinke slok op

De automobilist kon daarna worden aangehouden door de politie. Hij bleek inderdaad geen rijbewijs te hebben en had bovendien een flinke slok op. Hoeveel de man precies had gedronken is nog niet bekend. De politie wacht nog op de uitslag van de bloedtest.

Voordat de automobilist werd meegenomen naar het politiebureau is hij door ambulancepersoneel gecontroleerd op verwondingen door het ongeluk.