Homo-ontmoetingsplek A7 wordt afgeschermd met hekken en anti-zichtdoeken

BENNINGBROEK - De homo-ontmoetingsplek aan de A7 in Benningbroek bezorgt omwonenden al een tijdje kopzorgen, omdat zij erop uitkijken. Na uitvoerig overleg tussen Rijkswaterstaat, de politie en de gemeente is er nu besloten dat er hekken worden geplaatst met anti-zichtdoeken.

Kim Duin-Oosterman verhuisde met haar gezin naar Benningbroek en kijkt nu uit op de ontmoetingsplaats. Samen met haar buren trokken ze naar de gemeente, in de hoop dat er een oplossing gevonden kon worden.

Inmiddels een jaar later hebben zowel politie als de gemeente, als Rijkswaterstaat (die het wegennet en bijbehorende natuur in bezit heeft) meerdere keren overleg gehad hoe met deze situatie om te gaan.

Belemmeren van 'uitzicht'

Kim werd gevraagd een dossier op te bouwen en elke keer melding te doen als ze iets zag. Zo kon de politie gericht langs voor handhaving. In de tussentijd werd gesproken over opties als bomenkap of het plaatsen van een gezichtswerende muur.

De knoop is inmiddels doorgehakt en de gemeente geeft aan dat er een hekwerk wordt geplaatst met anti-zichtdoeken. "Dit moet ervoor zorgen dat omwonenden geen of beduidend minder zicht hebben op de ontmoetingsplek", aldus Silvia Hania van de gemeente Medemblik.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte met de omwonenden: