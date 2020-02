De Peiling: Maak jij je zorgen over het coronavirus?

NOORD-HOLLAND - N ederlanders weten niet goed hoe ze mondkapjes moeten gebruiken om besmetting met het coronavirus te voorkomen, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Het virus is inmiddels in 34 landen opgedoken, maar nog niet in Nederland geconstateerd. Maak jij je zorgen over het coronavirus?

Voorbereiden op pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO vindt dat de wereld meer zou moeten doen om zich voor te bereiden op een corona-pandemie. Landen zouden volgens de organisatie nu in 'staat van paraatheid' moeten zijn. Het coronavirus werd in december voor het eerst ontdekt in China en is nu in 34 landen vastgesteld. Een pandemie is een epidemie op wereldwijde schaal.

Steden afgegrendeld

In Italië zijn binnen Europa op dit moment de strengste maatregelen genomen. In het noorden van het land zijn steden in quarantaine. In Noord-Italië zijn zeven mensen omgekomen door het coronavirus, meer dan 220 mensen zijn besmet.