Motorrijder onderuit op A8 bij Westzaan

De motorrijder reed vanochtend vanuit de richting Assendelft over de A8 richting Zaandam, toen hij rond 9 uur ter hoogte van Westzaan een smakker maakte.

De politie kan nog geen verdere informatie geven, maar volgens ooggetuigen schoten meerdere automobilisten het slachtoffer te hulp.

Ziekenhuis

De motorfiets is geborgen en het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn letsel is nog niets bekend.

De spits ondervond enige hinder, inmiddels is de file alweer opgelost.