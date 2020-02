Lastig begin voor Van Rijsselberghe op het WK windsurfen in Australië

SORRENTO - Windsurfer Dorian van Rijsselberghe kent een stroeve start op het WK in het Australische Sorrento. De geboren Texelaar eindigde achttiende in de eerste race, gevolgd door een eerste en vierde plek. Hij staat nu twaalfde in het klassement, zijn directe concurrent Kiran Badloe staat tweede.

Het zat Van Rijsselberghe niet mee in de eerste race. De wereldkampioen van 2011 en 2018 kreeg een stuk zeewier aan zijn vin. Om dat eraf te krijgen, moest Van Rijsselberghe eerst een stuk achteruit varen. Zijn Nederlandse concurrent Badloe werd in de eerste drie races van het WK één keer eerste en twee keer tweede.

Olympische Spelen

Van Rijsselberghe en Badloe hebben de afspraak gemaakt dat degene die het best presteert op het WK, Nederland mag vertegenwoordigen in de RS:X-klasse op de Spelen van Tokio. Hoewel de twee in het dagelijks leven vrienden van elkaar zijn, zijn ze tijdens het WK in Australië dus elkaars rivalen.

Bij de vrouwen is Lilian de Geus uit Blaricum al zeker van een ticket voor de Spelen in Tokio. Na de eerste surfdag staat zij derde in het klassement. Ook zij startte slecht met een een achttiende plek in de eerste race. Daarna herpakte ze zich met een eerste en derde plaats.