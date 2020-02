Noord-Holland bereidt zich voor op coronavirus: "Straten in Volendam rustiger"

NOORD-HOLLAND - Het coronavirus komt dichterbij. Nu het virus zich op het vasteland van Europa verspreidt, worden er ook in de provincie de nodige maatregelen genomen.

In Volendam merken ze dat het virus dichterbij komt. De VVV ziet dat het sinds de uitbraak van het virus rustiger is op straat: "Het is echt stukken rustiger dan twee weken geleden bijvoorbeeld. Je merkt echt dat er amper nog toeristen uit Azië zijn. Hier en daar zie je ze wel, maar die komen dan denk ik niet in China", vertelt een medewerker.

Quote Je merkt dat er amper nog toeristen uit Azië zijn. Het is echt stukken rustiger op straat Medewerker VVV Volendam

Ze geeft toe dat ze niet goed weten wat ze moeten doen bij een eventuele regionale uitbraak: "We worden hier niet op voorbereid of iets dergelijks maar we denken er wel zelf over na. Ik ben toevallig verkouden vandaag. Dan ga je toch dingen denken", aldus de medewerker.

Flixbus Reisorganisatie Flixbus heeft een directe dienst tussen Amsterdam en Milaan. Rondom de Italiaanse stad zijn veel mensen besmet met het virus. De organisatie laat weten de situatie op de voet te volgen en het advies van de autoriteiten op te volgen. "Momenteel worden er geen speciale maatregelen geadviseerd door de verantwoordelijke autoriteiten. Mocht dit veranderen, dan zullen wij dit opvolgen", laat het bedrijf desgevraagd weten.

RAI Amsterdam Evenementencomplex RAI Amsterdam laat in een update op hun site weten dat ze adviseert bezoekers geen handen te geven, een verbale groet zou volstaan: "We staan in nauw contact met gespecialiseerde instanties en partners, zoals het RIVM, GGD, gemeente Amsterdam, Schiphol en KLM om tijdig maatregelen te nemen en risico’s te vermijden. De richtlijnen van het RIVM en de GGD hanteren wij als uitgangspunt voor te nemen voorzorgsmaatregelen", valt te lezen op de site van het complex. Tevens adviseert de RAI regelmatig de handen te wassen en contact met mensen met luchtwegklachten te vermijden.

VVD Haarlem wil duidelijkheid De Haarlemse VVD wil dat er snel meer duidelijkheid komt rondom het virus. De partij stelt vragen aan het college van burgemeesters en wethouders. Zo vragen ze zich af met welke instanties het college in contact staat over de mogelijke risico's van het virus. Ook wil de partij weten welke maatregelen het college in werking heeft gesteld omtrent het virus.

Hotel Spaander in Volendam liet vorige maand nog weten flink wat annuleringen gekregen te hebben van Aziatische klanten. NH Nieuws maakte hier destijds onderstaande reportage van. Tekst gaat verder na de video

Het hotel laat nu weten dat het aantal annulering uiteindelijk toch mee lijkt te vallen: "In februari is het altijd rustig. Vanaf april gaat de Keukenhof open en dan wordt het echt druk. We hebben een enkele afzegging gehad voor april maar niets om ons zorgen over te maken", vertelt directeur Ab Schilder. Toch vreest Schilder wel voor een eventuele uitbraak: "Dit virus gaat wel zijn uitwerking hebben op ons, vrees is. Maar we maken ons geen zorgen", zegt hij nuchter.

