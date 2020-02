Dennis Groen zoekt zijn redder na beroerte: "Ik moet alles opnieuw leren"

Een onbekende man schoot vervolgens te hulp en nam het telefoongesprek over. De medlkamer stuurde vervolgens een ambulance. "Ik wil hem graag bedanken zodat ik het kan afsluiten", verklaart hij over zijn zoektocht.

Dennis kreeg de hersenbloeding toen hij op zondagavond 8 september, tussen 18:00 en 19:00 uur met een vriend op de A9 bij Amstelveen reed en onwel werd. Ze wisten bij het Shell-tankstation te stoppen. De vriend belde 112 maar was zo in paniek dat hij moeilijk uit zijn woorden kon komen.

De Emmenaar vertelt dat hij na de hersenbloeding er slecht aan toe was. Hij vertelt dat 'ie nog maar 'voor vijf procent in leven was', toen hij het ziekenhuis werd binnengebracht.

Revalideren

Inmiddels is de Emmenaar aan het revalideren in het Groningse Haren. "Ik herstel goed maar ben links nog voor de helft verlamd", legt hij uit. "Revalideren is zo'n 10 procent lichamelijk, de rest is geestelijk."

Dennis is fanatiek supporter van FC Emmen. De medesupporters hebben acties op touw gezet om Dennis een hart onder de riem te steken. Uiteindelijk hoopt hij weer met zijn vrienden alle wedstrijden te kunnen bezoeken.