Amsterdamse 'broer' van hulpofficier rijdt zonder rijbewijs én met harddrugs op zak

ZAANDAM - De politie in Zaandam heeft afgelopen weekend een Amsterdammer opgepakt voor rijden zonder rijbewijs en het bezit van harddrugs. Hoewel van een bloedband geen sprake is, sprak de verdachte tijdens zijn voorgeleiding op het bureau de hulpofficier van justitie tientallen keren aan met 'broer'.

Tijdens een routinecontrole in Zaandam bleek dat het rijbewijs van de Amsterdammer in 2018 ongeldig was verklaard. Toen hij daarop werd aangehouden en gefouilleerd, kwamen er meerdere pakjes en zakjes met verschillende soorten harddrugs tevoorschijn.

Nadat hij was verhoord voor het rijden zonder rijbewijs, is de verdachte overgedragen aan de recherche. "De hulpofficier van justitie wekte broederlijke gevoelens op bij de verdachte", schrijft de politie. Want hij 'heeft tijdens de voorgeleiding de hulpofficier ongeveer dertig keer 'broer' genoemd.

De politie kan wel lachen om het taalgebruik van de verdachte. "We vinden het fijn dat we de 'broers' nader tot elkaar hebben gebracht", besluit de politie Zaanstreek.