Ongeluk op A9 bij Spaarnwoude: klein half uur vertraging richting Amstelveen

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Spaarnwoude, nabij de brug over Zijkanaal C. Hulpverleners zijn inmiddels ter plaatse, meldt Rijkswaterstaat. Voor de hulpverlening en berging is de linkerrijstrook daar afgesloten.

Verkeer richting Amstelveen komt bij Beverwijk-Oost in een file van zes kilometer terecht. Omdat veel verkeer knooppunt Beverwijk de A22 opgaat, loopt het ook daar inmiddels vast. Volgens de ANWB staat er inmiddels drie kilometer file.