Kleine brand in appartement Laren: buren tijdelijk op straat

LAREN - In een appartement aan de Dokter Holtmannweg in Laren heeft vannacht kort tijd brand gewoed. De bewoonster kon haar woning tijdig verlaten, en is ongedeerd gebleven. Wel werden uit voorzorg een aangrenzend appartement ontruimd.

De brand in het appartement op de begane grond brak rond 1.30 uur uit. De brandweer kwam met meer manschappen ter plaatse, om zo gelijktijdig te kunnen blussen en eventuele aanwezigen wakker te maken en te evacuëren.

Dat bleek alleen nodig voor enkele bewoners van het appartement erboven, die de verrichtingen van de brandweer op straat in nachtkleding gadesloeg. Terwijl de brandweer het brandje bluste, controleerde ambulancepersoneel of de bewoonster - naar verluidt een dame op leeftijd - rook had ingeademd.

Opgevangen door familie

Ziekenhuisopname bleek niet nodig, waarna zij door familie is opgevangen. Nadat de brand was geblust en het pand was geventileerd, kon iedereen weer naar binnen. De schade is beperkt, laat een getuige weten.

Volgens onbevestigde berichten is de brand in de woonkamer begonnen en ontstaan door kortsluiting.