Voormalig burgemeester Huizen benoemd als waarnemend burgervader in Waterland

WATERLAND - Sicko Heldoorn, eerder al waarnemend burgemeester in Huizen (2018-2019), is benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Waterland. Dat heeft de gemeente vanavond in een persbericht bekend gemaakt.

In de gemeente stond een vacature open nadat de voormalige burgemeester, Luzette Kroon, aan de slag ging als dijkgraaf van het waterschap Wetterskip Fryslân. Omdat nu al duidelijk is dat er geen vervangend burgemeester gevonden gaat worden binnen drie maanden wordt Heldoorn als waarnemend burgemeester aangewezen.

Heldoorn heeft een flink cv opgebouwd als burgemeester: van 2002 tot 2007 was hij burgemeester in gemeente Opsterland, van 2007 tot 2013 in Assen, van 2014 tot 2017 in gemeente Dantumadiel. Ten slotte was hij van 2018 tot 2019 nog waarnemend burgemeester in Huizen.

Sicko Heldoorn is 63 jaar en is lid van de PvdA.