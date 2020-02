Lokale held even uit de running: "Ik hoop snel weer zwerfafval te kunnen opruimen"

BUSSUM - Hij speurt in bosjes, bermen en speeltuinen. Al bijna tien jaar lang verzamelt Mike Smit zwervafval in de gemeente Gooise Meren. Geheel vrijwillig. Maar nu is hij ziek en zijn versierde afval-mobiel staat stil. "Ik heb last van duizelingen en fietsen gaat niet meer. Dus mensen: als je troep op straat ziet liggen, raap het gerust op!"

Hij is een lokale beroemdheid in Bussum en omstreken. "Als ik langsfiets, roepen ze me na: 'Mike, Mike!' Mensen maken foto's of filmpjes van mij," vertelt Mike Smit. Gewapend met prikstok en vuilniszak struint hij in zijn vrije tijd de buurt af, op zoek naar zwerfafval. "Kijk, hier ligt een blikje en daar zie ik een plastic zak. Er ligt zóveel in de bosjes." Afval is zijn lust en zijn leven. Vier dagen in de week werkt hij op het afvalscheidingsstation van de gemeente Gooise Meren en op zijn vrije dag gaat hij ook nog eens met zijn eigen fiets op pad. "Omdat ik het leuk vind én voor het klimaat," vertelt Mike. "Heb je de plastic soup gezien? Daar wil ik graag iets aan doen." Bekijk hieronder het interview met Mike. Hij vertelt hier over zijn meest bijzondere vondst ooit: een vibrator.

(Tekst loopt door onder video.)

Het begon opeens toen hij in bed lag: de duizelingen. "Het was heel heftig en mijn moeder moest komen helpen," vertelt Mike. Alles draait en soms ziet hij dubbel. "Daarom loop ik nu in het ziekenhuis voor onderzoek." Fietsen gaat helaas niet meer en hij mist het afval-rapen enorm. "Ik hoop dat ik snel weer op pad kan om afval te verzamelen. Nu kan ik niets doen en zit ik thuis," vertelt Mike. Hulp heeft hij niet nodig. "Nee hoor, mijn moeder en zus zorgen goed voor mij. Maar mensen mogen natuurlijk wel extra opletten en zwerfies (zwerfafval, red.) oprapen als ze iets tegenkomen op straat of in de bosjes." Wijnflessen en verfkwasten De fiets van Mike is versierd met posters over afvalinzameling én met foto's van zijn meest bijzondere vondsten. Een greep uit de oogst: een zwembadje, kentekenplaten, een bermpaaltje, wijnflessen, verfkwasten en zo'n tachtig lachgaspatronen. "Ja, de gemeente is erg blij met mijn werk," zegt Mike. En zelf is hij dat ook. "Ik ben trots op mijn fiets en ik hoop snel weer de weg op te kunnen."

