Paviljoenhouders Callantsoog willen nieuw zand voor het strand: "Alles ligt nu in zee"

CALLANTSOOG - Paviljoenhouders in Callantsoog willen extra zand voor het strand. Na drie flinke stormen is er nog maar weinig over van de laatste zandsuppletie. Vincent Vos van strandpaviljoen Toko hoopt dat Rijkswaterstaat het strand komt ophogen voor het zomerseizoen.

Alweer een storm vanmiddag. Paviljoenhouder Vincent Vos vindt het nu wel genoeg geweest: "Maar ja, we doen er niets aan. Het zand ligt nu allemaal in zee. Jammer dat het nu van het strand af is, maar aan de andere kant is dat voor de veiligheid van Nederland geen probleem."

Vincent filmde afgelopen weekeinde hoe de zee het zand wegslaat bij zijn paviljoen. "De mensen die hier binnen zitten hebben het idee dat ze in een bootje zitten. Op zich is dat leuk, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van een strandpaviljoen."

Zomer

Vos maakt zich inmiddels zorgen voor de komende zomer. "Uiteraard. Er komt vast wel wat zand terug met oostenwind, maar als het zo doorgaat houden we niet veel strand over voor onze gasten. Ik hoop daarom dat Rijkswaterstaat niet te lang wacht met een volgende zandsupppletie, maar ik ben bang dat het nog wel even zal duren."