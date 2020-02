Hilversummer op scootmobiel geslagen met schep en opzettelijk aangereden

HILVERSUM - Een Hilversummer op een scootmobiel is woensdag op straat hard geslagen met een schep en even later opzettelijk aangereden. Dat maakt de politie nu bekend. Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.

Het slachtoffer kwam woensdagochtend op de hoek van de Huygenstraat en de Hoge Larenseweg een 'bekende' tegen. Die begon tegen hem te schreeuwen en sloeg hem vervolgens met een schep. Het slachtoffer probeerde de klap te ontwijken en liep daarbij een snee op.

De scootmobieler zag kans om op de vlucht te slaan. Een uur later reed de man op de Kleine Drift. Daar werd hij plots van achter aangereden. Door de klap belandde hij met scootmobiel en al op de stoep. Hij raakte wonderwel niet gewond, maar de scootmobiel raakte flink beschadigd.

Nog op zoek naar dader

De dader van de mishandeling is voortvluchtig. De politie zoekt nog naar een kale, blanke man van ongeveer 60 jaar oud. De man heeft een normaal postuur, is ongeveer 1.75 meter lang en heeft geen gezichtsbeharing.

Tijdens de aanrijding, stond er een vrouw op straat in de Kleine Drift. Deze vrouw vroeg aan het slachtoffer of het goed met hem ging. De politie is onder meer naar deze getuige op zoek. Ook andere mensen die iets weten of hebben gezien wat met deze mishandeling te maken kan hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden.