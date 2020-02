Santpoort-Zuid krijgt hoge waardering van reizigers, maar vandaag even niet

SANTPOORT-ZUID - Santpoort-Zuid heeft het hoogstgewaardeerde treinstation, zo is gebleken uit een onderzoek van de NS onder 150.000 reizigers. Haarlem en Amsterdam zijn respectievelijk tweede en derde.

NH Nieuws

Toch is er maandagochtend veel kritiek op het station en dan met name het gebrek aan faciliteiten. Zo ontbreken wc's en een kiosk. Grootste ergernis is de gesloten wachtruimte. "Die is het domein van hangjongeren", zegt een mevrouw die net uitstapt. "En als de jongeren er niet zijn, is hij dicht. Heel vervelend als je moet wachten, vooral als er vertraging is. En helaas gebeurt dat nog wel eens."

Guus Hartendof, dorpshisoricus van Santpoort, begrijpt dat het station populair is onder treinreizigers. "Het ziet er inderdaad mooi uit, echt nostalgisch. Het is Haarlem-in-het-klein, ontworpen dor dezelfde architect." Toch begrijpt Hartendorf niet dat het station zo populair is. "Ik vraag me af op welke manier de mensen zijn ondervraagd, want als je kijkt naar de faciliteiten is het minimaal. Santpoort-Zuid het beste station? Zeker niet, ik vind dat dit station de poedelprijs verdient."

Een woordvoerder van de NS zegt de reiziger in het onderzoek, de zogenoemde 'stationsbelevingsmonitor', om een 'algemeen oordeel' over het station is gevraagd. 91 procent van de deelnemers heeft Santpoort-Zuid daarin het rapportcijfer zeven of hoger gegeven. "Het station met dagelijks 900 in- en uitstappers is bij ons ingedeeld in de categorie 'kleine stations'", zegt de woordvoerder. "Dat betekent dat er geen wc's zijn en ook een kiosk ontbreekt. Al kijken we altijd naar verbeteringen. Als er ruimte is en een ondernemer zich meldt, staan we daar zeker voor open."