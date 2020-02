Noord-Hollanders radeloos door coronavirus in Italië: "Het komt nu wel heel dichtbij"

NOORD-HOLLAND - Sinds de uitbraak van het coronavirus in het noorden van Italië hebben de zorgen over het virus nu ook de grenzen van Noord-Holland bereikt. Met zes doden in een paar dagen tijd komt het voor sommige Noord-Hollanders wel erg dichtbij.

Vakantiehuis in Noord-Italië

De geboren Italiaanse Paola Kisner (rechts op foto) woont in Baarn, maar heeft ook een vakantiehuis in Piëmont, een regio in het noordwesten van Italië. Kisner werkt in Hilversum, maar zou komende donderdag naar haar vakantieadres vliegen. "We hebben het weekend weg al geboekt, maar ik twijfel nu erg om die kant op te gaan." Ze vertelt niet zozeer bang te zijn om geïnfecteerd te worden met het coronavirus, maar vreest dat ze vast komt te zitten in Italië.

De situatie in Italië is sinds een aantal dagen zorgwekkend. In steden als Milaan en Turijn zijn universiteiten, bioscopen, musea en scholen gesloten tot het einde van volgende week. In het dorp waar Paola haar vakantiehuis heeft zijn ook de nodige maatregelen genomen. Zo worden er geen evenementen georganiseerd en kunnen kinderen niet meer op schoolreisje.