Vraagtekens bij 'zorgtekort' van twee miljoen in Wijdemeren: "Mensen worden de dupe"

WIJDEMEREN - Een half jaar geleden leek er nog geen vuiltje aan de lucht en had de gemeente Wijdemeren haar zaakjes op het vlak van Wmo en jeugdzorg nog goed op orde. Hoe anders is dat nu: de gemeente blijkt over afgelopen jaar een tekort te hebben van maar liefst twee miljoen euro.

Dat de gemeente Wijdemeren op het vlak van Wmo en jeugdzorg in de rode cijfers staat, is op zich nog niet zo heel opvallend. Wijdemeren is één van de vele gemeenten die de eindjes aan elkaar moet knopen en de rode cijfers duiken op dat gebied. In 't Gooi geldt dat ook voor de gemeente Huizen dat een miljoen te kort komt. De voornaamste oorzaak: er is veel meer vraag naar deze zorg en het wordt ook steeds duurder. Enkele tonnen opgenomen Opvallender is dat Wijdemeren een half jaar geleden de bui totaal nog niet zag hangen. Toen nam Wijdemeren zelfs geld op uit haar zorgbudget (sociaal domein). De gemeente had toen geld nodig voor haar 'dorpenbeleid', een plan om de dorpen meer aandacht te geven. Het bleek een eenmalige opname van 155.000 euro euro en vervolgens een structurele opname van 205.000 euro per jaar. Volgens verantwoordelijk wethouder Rosalie van Rijn (CDA) zou dat geen enkel probleem opleveren. Op basis van de Wijdemeerse zorg-uitgaven de afgelopen drie jaar, kon er wel wat geld aan wat anders worden besteed.

Quote "Twee miljoen is veel geld. Waarom hebben we dit niet zien aankomen?" Sandra van Rijkom, Raadslid PvdA/GroenLinks

Vragen aan de wethouder Dat komt Wijdemeren nu (deels) duur te staan. Tot frustratie van PvdA/GroenLinks-raadslid Sandra van Rijkom, die tussentijds steeds om een evaluatie vroeg. Ze heeft de kwestie nu op de agenda gezet van de raadscommissie. "Ik wil van de wethouder weten hoe het zit met dit tekort. Twee miljoen is veel geld. Waarom hebben we dit niet zien aankomen?", reageert ze. De vraag van Van Rijkom is retorisch. Als PvdA/GroenLinks-raadslid was ze een half jaar geleden al kritisch op het besluit van de wethouder om zorggeld ergens anders aan te besteden. "De zorgkosten nemen toe doordat er meer vergrijzing is en jeugdzorg duurder wordt. Wijdemeren vormt hier geen uitzondering op. Wij hebben alleen al veel vergrijzing, dus het kan niet anders dan dat wij ook niet aan deze tekorten ontkomen", vertelt Van Rijkom. "Het gaat me te ver om te zeggen dat de paar ton die is opgenomen voor het dorpenbeleid nu dat grote tekort veroorzaken. Maar dit speelt zeker mee. De wethouder heeft zich veel te vroeg rijk gerekend." Gevolgen Het gaat Van Rijkom niet per se om de oorzaak, maar vooral om de gevolgen. Want een logische stap na een tekort is bezuinigen. En dat is juist waar ze zich zorgen om maakt. "We willen natuurlijk helemaal niet gaan bezuinigen op Wmo en jeugdzorg, want dit betekent simpelweg dat we minder middelen hebben om kwetsbare groepen in onze samenleving te helpen. Dat moeten we natuurlijk te allen tijde voorkomen. De mensen die de zorg echt nodig hebben, mogen hier niet de dupe van worden."

Quote "We worden met dit tekort nu voor het blok gezet" SANDRA VAN RIJKOM, RAADSLID PVDA/GROENLINKS

De Wijdemeerse raadscommissie bespreekt de zorgperikelen vanavond. "We gaan later pas praten over oplossingen. Ik wil nu meer weten over de oorzaak en vooral de discussie op gang brengen over hoe het verder moet. We worden met dit tekort nu voor het blok gezet. We willen als gemeenteraad beter op de hoogte blijven van ontwikkelingen op dit vlak. Dat is een les die ik de wethouder wil meegeven."