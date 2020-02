Zoektocht nieuwe burgemeester Den Helder stopgezet vanwege te weinig goede kandidaten

Er hadden negen mensen, allen man, gesolliciteerd voor de functie.

"Gelet op het beperkt aantal benoembare kandidaten ontbrak het vertrouwen en draagvlak in de vertrouwenscommissie om tot een gedragen voordracht van twee kandidaten te komen", zo meldt de provincie in een verklaring. In het najaar doet de provincie een nieuwe poging.

In september nam oud-burgemeester Koen Schuiling afscheid van de stad waarvan hij bijna tien jaar de burgervader was geweest. Hij kon aan de slag als burgemeester in Groningen. De voormalig waarnemend burgemeester van Aalsmeer, Jeroen Nobel, zou de functie tijdelijk van hem overnemen. Er is besloten om hem te laten aanblijven tot er iemand is gekozen.