Gegevens van 80.000 Transavia-passagiers mogelijk gestolen

SCHIPHOL - Van tienduizenden klanten die in januari 2015 met Transavia hebben gereisd zijn mogelijk persoonsgegevens gelekt. Dit nadat er "ongewenst toegang" is geweest tot een mailbox van de prijsvechter. Het gaat om informatie als voornaam, achternaam, geboortedatum, vluchtgegevens, boekingsnummer en diensten die zijn bijgeboekt zoals bagage, ski's en rolstoelen.

Volgens Transavia heeft een buitenstaander via een mailaccount van de prijsvechter zichzelf toegang verschaft tot het account. Daarbij was het wachtwoord van het account niet sterk genoeg. Volgens een zegsvrouw gaat het om een doelbewuste actie. Wie de buitenstaander is geweest, is nog niet bekend. Ook is niet bekend of alle gegevens daadwerkelijk buit zijn gemaakt.

Geen gevoelige info

Het gaat volgens de vliegmaatschappij om 80.000 passagiers die met Transavia hebben gereisd in de periode van 21 tot en met 31 januari 2015. Transavia benadrukt dat er geen gevoelige informatie als betaalgegevens, creditcardinformatie, paspoortinformatie en contactgegevens zoals adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers op straat zijn komen te liggen.

Transavia heeft de kwestie inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook worden passagiers ge´nformeerd. Verder is Transavia een onderzoek begonnen en zijn er verbeteringen doorgevoerd om herhaling in de toekomst te voorkomen. Over de exacte maatregelen die zijn genomen, liet de woordvoerster zich niet uit.