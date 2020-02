De Peiling: Trajectcontrole nu ook op provinciale wegen

Op provinciale wegen gebeuren veel ongelukken. Te hard rijden is één van de oorzaken. Daarom komt er nu ook trajectcontrole op provinciale wegen. Ben jij daar blij mee?

Flitspalen blijven ook De invoering van de trajectcontroles betekent niet dat traditionele flitspalen worden weggehaald. Bij trajectcontrole wordt de snelheid van een automobilist over een langere periode in de gaten gehouden. Bij een flitspaal wordt de snelheid slechts op één moment gemeten.

Noord-Holland In Noord-Holland komen er trajectcontroles op de N201 bij Uithoorn, op de N205 (tussen de N207 en de N232) en op N9 tussen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug. Wanneer de camera's langs deze wegen exact worden aangezet, is niet bekend.

20 trajecten Door het hele land is de trajectcontrole langs provinciale wegen de afgelopen maanden uitgebreid getest, maar er werd nog niet bekeurd. Vanaf nu wordt dat anders. Vandaag gaan de camera's aan langs N414 tussen Baarn en Bunschoten. De komende maanden treedt ook de trajectcontrole op 19 andere locaties in werking.

Verkeersdoden

Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat provinciale wegen de gevaarlijkste wegen van Nederland zijn. Maar zes procent van de wegen is provinciaal, terwijl daar twintig procent van de dodelijke verkeersslachtoffers vallen. In Nederland kwamen de afgelopen vier jaar 427 personen om het leven op een provinciale weg of fietspad.

Wat vind jij?

Ben jij blij met de komst van trajectcontrole langs provinciale wegen ja of nee? We horen het graag van je!