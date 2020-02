In Vogelvlucht: schiereiland Marken als traditionele trekpleister

In de eerste helft van de vorige eeuw was Marken uitsluitend over water bereikbaar, en dus een eiland. Sinds 1957 is het een schiereiland, want in dat jaar werd de verbinding met het vasteland geopend.

Lang was Marken een zelfstandige gemeente, maar in 1991 werd het opgeslokt door de gemeente Waterland, waar het nog altijd toe behoort. Het aantal van 1.800 inwoners steekt schril af bij de hordes toeristen die het schiereiland jaarlijks bezoeken.

Oost-Marken kennen we vooral van het 'Paard van Marken', de witte vuurtoren aan de rand van het Markermeer. Toch bieden ook de heuvels in het oostelijk deel van de plaats een uniek kijkje in de geschiedenis: die heuvels zijn namelijk terpen, en ooit aangelegd om woningen op te bouwen.

Religieus

Het christelijke geloof is sinds jaar en dag sterk vertegenwoordigd op Marken. De meeste bewoners zijn protestants. Tijdens de verkiezingen van 2018 stemde 63.4% van de plaatselijke bevolking op het CDA.