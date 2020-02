LIVE NH Sport: Jong FC Utrecht - FC Volendam en Jong AZ - FC Eindhoven

AMSTERDAM - De druk neemt met de week toe. De eerste divisie gaat de beslissende fase in. FC Volendam speelt maandagavond uit tegen Jong FC Utrecht en móet winnen om in het spoor van SC Cambuur en De Graafschap te blijven. Jong AZ ontvangt in Wijdewormer FC Eindhoven. Beide duels kun je vanaf 19.00 uur rechtstreeks volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport.



Nog altijd staat de ongeslagen reeks van FC Volendam. Inmiddels telt de serie vijftien opeenvolgende wedstrijden zonder verliespartij. Knap, maar door de twee recente gelijke spelen tegen Jong AZ en Telstar is de ploeg van trainer Wim Jonk wel een tikkie achterop geraakt. SC Cambuur en De Graafschap bezetten de directe promotieplekken naar de eredivisie met respectievelijk 60 en 56 punten. FC Volendam staat, met één duel minder gespeeld, op 51 punten. De selectie van Jonk is, met uitzondering van Zakaria El Azzouzi, compleet. Jong Ajax over de knie Jong FC Utrecht is een gevaarlijke tegenstander. De jonkies van trainer René Hake zijn aan een uitstekend seizoen bezig. Met 35 punten staan de Utrechtse beloften keurig in de middenmoot. Tijdens de laatste thuiswedstrijd op sportcomplek Zoudenbalch legde Jong FC Utrecht Jong Ajax met liefst 7-2 over de knie. Eerder dit seizoen won FC Volendam met miniem verschil (1-0) van Jong FC Utrecht. Matchwinnaar werd toen Martijn Kaars. Tekst gaat verder onder de video

Quote "Jong Utrecht is een energiek ploegje. Ik verwacht een leuke wedstrijd" FC Volendam-trainer Wim jonk

De aftrap bij Jong FC Utrecht - FC Volendam is om 20.00 uur. Edward Dekker verzorgt het wedstrijdcommentaar.

Jong AZ - FC Eindhoven Ook de beloften van AZ komen maandagavond in actie. Op het 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam volgde een doelpuntrijke 3-3 bij Excelsior. Thuis presteert Jong AZ goed. Op 21 oktober van het vorig jaar ging het team van trainer Koen Stam en Michel Vonk voor het laatst in Wijdewormer onderuit. Het werd toen 2-0 voor NEC. Daarna volgden er vier overwinningen en twee keer een gelijkspel. Bij winst op FC Eindhoven gaat Jong AZ op de ranglijst over de Brabanders heen en belanden de Alkmaarders op de dertiende plaats in de eerste divisie.