Wicky's winnen prijs voor mooiste praalwagen bij carnavalsoptocht Zwaag

ZWAAG - Groot feest voor het carnavalsteam van de Wicky's. Met hun praalwagen 'De Wicky's gaan down under' wonnen ze zowel de eerste als de publieksprijs.

In totaal deden zo'n vijftig wagens en loopgroepen mee in de optocht. Tweede werden De Striphelden (niet omdat het moet maar omdat het Can-Can) en derde De Hatseflatsers (Vanaf zijn rots kijkt Simba naar het Zwaagse trots.) Bij de loopgroepen ging de eerst plaats naar De Jeugd van Tegenwoordig, een Kweekvijver groep.

Zorg om slecht weer

Lang was het twijfelachtig of de optocht überhaupt door zou gaan. Op meerdere plekken in het land werden carnavalsoptochten afgelast door de harde wind en de vele regen. Maar in Zwaag kon die dus toch doorgaan. De wind zwakte af, en het bleef zelfs droog, al moesten er bij sommige carnavalsgroepen wel aanpassingen op hun wagens worden gemaakt.

Bekijk hier de uitgebreide compilatie van de optocht!