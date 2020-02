Vrouw van fiets getrokken bij straatroof in Zaandijk

ZAANDIJK - Een fietsende vrouw is zaterdagavond in Zaandijk beroofd door twee mannen op een scooter.

De vrouw fietste vanuit Wormerveer over de Lagedijk richting Zaandijk, toen ze rond 21.20 een paar keer werd ingehaald door een scooter met daarop twee mannen. Ter hoogte van Club Showboat ging het duo naast de vrouw rijden en trok aan haar tas, waardoor ze ten val kwam. De daders gingen er vervolgens vandoor met haar eigendommen.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie doet daarom een beroep op getuigen. Van de daders is alleen duidelijk dat ze donkere kleding droegen. Wie iets van de beroving heeft gezien, of de mannen voor of na de straatroof heeft gespot, wordt verzocht die informatie met de politie te delen.