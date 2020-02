Sport Ajax-trainer Erik ten Hag spreekt van crisis

ALMELO - "Een totaal onnodige nederlaag." Zo begon Ajax-trainer Erik ten Hag zijn persconferentie na afloop van de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Vooral de voor rust gemiste kansen werden Ajax fataal. Of het nu crisis is bij de Amsterdammers? Ten Hag: "Bij deze resultaten is het bij ons altijd crisis."

De trainer van Ajax noemde de onachtzaamheden in het spel in combinatie met de gemiste kansen de oorzaak van de verliespartij. De trainer feliciteerde Heracles na afloop, maar vond dat Ajax voornamelijk naar zichzelf moest kijken: "Het is onvoldoende."

Quote "Het ligt aan onszelf dat we vandaag verloren hebben" Ajax-verdediger perr schuurs

Verdediger Perr Schuurs deelt de mening van zijn trainer. Hij vindt dat Ajax de oplossing bij zichzelf moet zoeken. "We moeten niet naar iemand anders kijken. Het ligt aan onszelf dat we vandaag verloren hebben", aldus de verdediger.

Ziekenboeg stroomt over Waar Ajax afgelopen seizoen redelijk blessurevrij doorkwam, is de ziekenboeg dit jaar goed gevuld. Naast David Neres, Quincy Promes, Noussair Mazraoui en Joël Veltman, kampt ook smaakmaker Hakim Ziyech dit jaar met veel blessures. In het Europese duel tegen Getafe stond de middenvelder nog in de basis, maar vandaag zat hij niet bij de selectie. "Hij was nog niet voldoende hersteld, de tijd na afgelopen donderdag was te kort", aldus Ten Hag. De Ajax-trainer vermoedt dat Ziyech de tweede wedstrijd tegen Getafe in Amsterdam wel haalt, maar durfde dat niet met zekerheid te zeggen.